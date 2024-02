Wisła Kraków kontratakuje. Wyjawili prawdę o problemach finansowych

Kilka dni temu portal Meczyki.pl poinformował, że Wisła Kraków zalega piłkarzom z pensjami. Po meczu Pucharu Polski z Widzewem Łódź o tej sprawie udało się porozmawiać z Jarosławem Królewskim.

- Klub ma i będzie mieć problemy z płynnością finansową, ale dbamy o to, by zaległości w wypłatach dla piłkarzy nie były większe niż 1,34 pensji. Jesteśmy w kontakcie z zawodnikami. Wiemy, na co nas stać, piłkarze otrzymują pensje. Będziemy walczyć o licencję i zbudujemy ten klub - zapewnia Królewski. Reklama

Prezes Wisły w końcu mógł odetchnąć, bo w środowy wieczór drużyna zagrała bardzo dobre i emocjonujące spotkanie, a przede wszystkim awansowała do półfinału Pucharu Polski. Krakowianie po dogrywce pokonali Widzew Łódź 2:1.

Ostatnio wiele mówiło się, że zawodnicy Wisły nie dają z siebie wszystkiego, bo nie otrzymują pensji. Teraz też nie mieli dłużej wypłaty, dłużej nawet niż wynosi nasz wskaźnik oczekiwania, a wygrali mecz. Po prostu ci ludzie chcą wygrywać, ale nie zawsze się da ~ zaznacza Królewski.

Prezes Wisły zapewnia, że gra z piłkarzami w otwarte karty. Zawodnicy mają doskonale wiedzieć, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się klub, ale na bieżąco są także informowani o harmonogramie wypłat.

- Jestem z nimi w kontakcie praktycznie co drugi dzień. I nie jest prawdą, że narzekają Hiszpanie. To są teorie, które mają skłócić zespół, a ja mam swoją, dlaczego akurat tego dnia był artykuł o problemach z pensjami w Wiśle. Kiedyś do tego wrócę... Wiemy, na co nas stać, od półtora roku każdy dostaje wypłatę - zapewnia Królewski.

Wisła Kraków. Królewski: Wypłaty to kwestia kilku dni

Dla Wisły znacznym wydatkiem są opłaty za stadion. Za poprzednich zarządów klub miesiącami zalegał miastu za wynajem obiektu, więc teraz musi wnosić opłaty "z góry".

- Za to ze sponsorami mamy kwartalne rozliczenia, więc wpływy nie bilansują się z wydatkami, dlatego trudniej realizować płatności. Wypłaty dla piłkarzy to kwestia kilku dni, choć wiem, że jest szykowany kolejny artykuł o tym, jak to źle jest w Wiśle z pieniędzmi - mówi Królewski. Reklama

Piotr Jawor

Reklama Wisła Kraków - Widzew Łódź 0:1. Gol Bartłomieja Pawłowskiego. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wisła Kraków / Grzegorz Wajda / East News

Alan Uryga (Wisła Kraków) / Artur Barbarowski / East News

Jarosław Królewski / MICHAL KLAG/REPORTER / East News