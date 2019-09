W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat treści wciąż prowadzonych rozmów przez Wisłę Kraków SA z przedstawicielami miasta, klub wydał komunikat w sprawie ostatnich doniesień oraz prób porozumienia obu stron.

"W odpowiedzi na ostatnie doniesienie medialne, przedstawiamy stanowisko Wisły Kraków SA dotyczące współpracy Klubu z Gminą Miejską Kraków.

Wisła Kraków SA dąży konsekwentnie do znalezienia, zabezpieczając interes obydwu stron, dróg rozwiązania nawarstwionych w minionym okresie problemów związanych z zadłużeniem i z relacjami z Gminą Miejską Kraków. Dotyczą one funkcjonowania Klubu na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana oraz jego zarządzania przez ZIS w Krakowie. W wysiłkach tych Klub jest reprezentowany przez Zarząd z pełnym wsparciem Rady Nadzorczej w tym zakresie. Mając na względzie dobro Klubu, jego społeczność kibicowską i wszystkich mieszkańców Krakowa, przedstawiciele Wisły pozostają w pełnej gotowości do spotkań, negocjacji i do wymiany poglądów z przedstawicielami Gminy Miejskiej Kraków, pomimo trudnych do zrozumienia sygnałów o niechęci reprezentantów Miasta do kontaktów z Zarządem Klubu.



W obliczu informacji zawartych w materiale opublikowanym na łamach witryny tvpsport.pl, który ukazał się w dniu 17 września 2019 roku, Wisła Kraków SA informuje, że:



1. Spotkanie Jakuba Błaszczykowskiego w dniu 11 września 2019 roku z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, podobnie jak poprzednie, było przede wszystkim kurtuazyjne. Reprezentanci Miasta skupili się na trudnościach we współpracy z Wisłą i nie przedstawili żadnych konkretnych propozycji;



2. Nie jest prawdą, że Wisła Kraków SA nie była zainteresowana podwyższeniem kwoty na współpracę promocyjną. Wręcz przeciwnie - po powzięciu informacji, że taka możliwość jest brana pod uwagę, Klub przedstawił w piśmie z 25 kwietnia 2019 roku (jako alternatywę do propozycji obligacji), a następnie w postaci prezentacji multimedialnej w dniu 4 czerwca 2019 roku podczas posiedzenia połączonych Komisji Sportu i Kultury Fizycznej z Komisją Budżetową, profesjonalną i wycenioną wyraźniej poniżej cen rynkowych ofertę świadczeń promocyjnych dla Gminy Miejskiej Kraków. Klub wnioskował również do Rady Miasta o wydanie zgody na rozszerzenie współpracy promocyjnej. Znalazło to odzwierciedlenie w jednym z punktów procedowanej przez Radę Miasta uchwały. Punkt ten został usunięty w drodze poprawki przeforsowanej, m.in. przez Radnych związanych z Prezydentem Miasta Krakowa. Twierdzenie o braku zainteresowania jest tym bardziej krzywdzące i wprowadzające opinię publiczną w błąd w obliczu faktu, że w dniu 10 września 2019 roku na posiedzeniu Komisji Sportu i Kultury Fizycznej przedstawiciel Miasta poinformował Radnych, iż w budżecie nie ma środków na takie działania - pomimo wcześniej przekazywanych do Klubu sygnałów, że środki takie istnieją i mogą być wykorzystane jeszcze w trwającym roku;



3. Nie jest prawdą, że podpisana została umowa na świadczenia promocyjne dla Miasta Krakowa (logo na spodenkach) na rundę jesienną 2019 roku, podpisany został wyłącznie list intencyjny. Dodatkowo, nie zgadzamy się z informacją, że kwota wspomnianych świadczeń została wyceniona na 150 tys. złotych - podawana kwota jest kwotą brutto. Rzeczywista wartość świadczeń wynosi ok. 122 tys. złotych (poniżej 6 tys. złotych za mecz) - pozostała część to podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego. Nie jest wreszcie prawdą, iż z tytułu świadczeń promocyjnych wpływają na rachunek Klubu jakiekolwiek środki czy też zmniejsza się z ich tytułu podstawowa kwota zadłużenia Wisła Kraków SA względem Gminy Miejskiej Kraków. Wartość świadczeń za rundę wiosenną 2019 roku została przez Gminę Miejską Kraków jednostronnie potrącona z jednostronnie naliczonymi odsetkami od kwoty zadłużenia;



4. Nie jest intencją Zarządu Wisła Kraków SA wnikanie, czy operacja zamiany długu innego z krakowskich klubów względem Miasta Kraków na system band ledowych w 2015 roku miała jakikolwiek związek z rozegraniem na stadionie przez niego użytkowanym kilku spotkań w ramach młodzieżowych mistrzostw Europy w 2017 roku. Wisła Kraków nie czuje się uprawniona do dywagowania, jakie czynniki transakcji wpłynęły na decyzję prokuratury, szczególnie w kontekście faktu, że powszechnie stosowany w takich okolicznościach (5 spotkań) wynajem oznaczałby koszt w granicach 100-120 tysięcy złotych wobec kosztu zakupu systemu band na poziomie 1,2 miliona złotych. Niezaprzeczalnie jednak Gmina Miejska Kraków wyraziła zgodę na zamianę zadłużenia wspomnianego klubu w wysokości 1,2 miliona złotych na system band ledowych, w wyniku czego drugi z miejskich stadionów pozostaje na stałe wyposażony w system band, a korzystający z niego klub nie ponosi z tytułu jego wykorzystania żadnych kosztów. Wisła Kraków SA, w obliczu braku wyposażenia Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie w system band ledowych i konieczności ponoszenia przez Klub dodatkowych kosztów związanych z jego wynajmem, wnosi o zgodę na operację analogiczną, jak ta wykonana w 2015 roku w przypadku drugiego z miejskich stadionów. Nieuprawnionym jest twierdzenie, że oba przypadki różnią się w jakimś stopniu. Szczególnie w przypadku planowanej przez Gminę organizacji międzynarodowego wydarzenia sportowego, które miałoby odbyć się na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie w przyszłości."