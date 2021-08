Uryga w maju złamał piątą kość śródstopia. Konieczna była operacja, a zawodnik po sześciu tygodniach miał wrócić do gry. Przerwa trwa jednak znacznie dłużej.



Zawodnik przechodził rehabilitację i pracował z fizjoterapeutami, a teraz zrobił kolejny krok, by wrócić do gry.



- Aktualnie włączony został w trening biegowy, a sztab medyczny będzie systematycznie zwiększał obciążenia rehabilitacyjne, aż do wdrożenia piłkarza w zajęcia - informuje oficjalna strona Wisły.

W klubie nikt już głośno nie chce mówić, kiedy Uryga będzie gotowy do gry, ale najwcześniej stanie się to za kilka tygodni.

Tymczasem pozostali piłkarze Wisły przygotowują się do niedzielnego spotkania z Legią Warszawa. Mecz o godz. 17.30, relacja w Interii.



