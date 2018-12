W prasie pojawiają się doniesienia, że sprzedaż stu procent akcji Wisły SA przez TS Wisła funduszom inwestycyjnym Alelega i Noble Capital Parnters odbyła się za wiedzą i zgodą poprzedniego właściciela klubu - holdingu Tele-Fonika Kable i prezesa Bogusława Cupiała. Sprawdziliśmy u źródła, czy to prawda. Tymczasem władze Wisły SA zdementowały doniesienia o konferencji, jaką na dziś zapowiadał przedstawiciel nowych inwestorów.

W "Przeglądzie Sportowym" przeczytaliśmy, że "miasto Kraków ustaliło, że Vanna prowadzi wiele interesów - m.in. jest potentatem w branży budowlanej, gdzie aktywnie działa chociażby na terenie Turcji. Na tę chwilę, to z kolei informacje z otoczenia byłego właściciela klubu Bogusława Cupiała, który przygląda się wydarzeniom wokół Wisły, on wydaje się wiarygodny."

Czy faktycznie Tele-Fonika Kable i Bogusław Cupiał dali błogosławieństwo dla sprzedaży klubu funduszom inwestycyjnym Alelega i Noble Capital Partners?

- Chcemy, żeby się to udało. Tele-Fonika Kable z życzliwością patrzy na tę transakcję. Mamy nadzieję, że dla dobra Wisły uda się to dopiąć - powiedział nam Witold Nieć, rzecznik Tele-Foniki.

- My nie znamy nabywcy, więc nie możemy go ocenić czy jest dobry czy zły. Chcemy, żeby się udało - dodał. - Natomiast nieprawdą jest, że prezes Bogusław Cupiał osobiście i Tele-Fonika Kable błogosławiły tę transakcję. Włożyliśmy w Wisłę Kraków 200 mln zł. Choć oddaliśmy klub, to sentyment i życzliwość zostały - zapewnia Witold Nieć.

W sierpniu 2016 roku Tele-Fonika Kable zawarła umowę sprzedaży akcji Wisła SA z Towarzystwem Sportowym Wisła na kwotę pięciu milionów złotych. Transakcja ta jest rozliczana ratalnie w ciągu pięciu lat.

W ramach transakcji z TS-em przez 10 lat Tele-Fonika Kable otrzymuje miejsca na trybunach i w lożach o wartości 250 tysięcy złotych rocznie.

Kandydat na nowego dyrektora sportowego Wisły Adam Pietrowski zapowiadał na dzisiaj konferencję prasową. Klub zdementował te doniesienia.

- Dementujemy informacje dotyczące dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Pana Adama Pietrowskiego. Klub pozostaje z nim w kontakcie. O dacie konferencji będziemy informować - powiedziała nam rzeczniczka klubu Karolina Biedrzycka.

