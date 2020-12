- Wszystko potoczyło się bardzo szybko - mówił Peter Hyballa, nowy trener Wisły Kraków podczas prezentacji.

- Przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi Skowronkowi za pracę. Obejmował kub w trudnej sytuacji, ale wykonał zadanie. Jeszcze raz wielkie dzięki - rozpoczął Dawid Błaszczykowski, prezes Wisły.

- Dokonaliśmy wyboru spośród kandydatów, których mieliśmy. Zależy nam na tym, byśmy w końcu mogli cieszyć się z sukcesów. Chcemy mieć jeszcze większe możliwości do rozwoju. Dziś trener po raz pierwszy spotka się z zespołem - dodał.



Hyballa: - Dziękuję za zaufanie. Wisła to wielki klub i będę starał się z całych sił mu pomóc. Wszystko potoczyło się bardzo szybko, ale cieszę się, że tutaj jestem.

Szkoleniowiec z Ekstraklasą przywita się trudnym meczem, bo już w piątek Wisła na wyjeździe zmierzy się z Cracovią.



- Ten mecz jest teraz dla nas najważniejszy i na nim się skupiamy. Przeprowadziłem już pierwsze analizy wideo, ale taktyka długoterminowa dopiero zostanie wypracowana - podkreśla Hyballa.



- Myślę, że zawodnicy są wyjątkowo zmotywowani przed tym meczem, a do tego dochodzi jeszcze motywacja w postaci nowego trenera. Są to jednak spotkania, których nie wygrywa się tylko mentalnością, ale też umiejętnościami - dodaje.



Nowy trener Wisły został zapytany jak podchodzi do niecodziennej sytuacji, gdy jego szefem będzie piłkarz - Jakub Błaszczykowski, jeden z właścicieli klubu.

- To bardzo ciekawa sytuacja. Rozmawialiśmy z sobą, znamy się też z Borussii Dortmund. To ciekawe doświadczenie i liczę, że Kuba będzie moją prawą ręką - mówił Hyballa.

Szkoleniowiec zdradził swój plan na Wisłę Kraków. - Chcę zbudować zespół, który będzie grał odważnie do przodu, będzie także potrafił założyć pressing. To wielki klub, ze wspaniałymi kibicami i chciałby tu zbudować zespół, który będzie grał z pasją - podkreśla Hyballa.



Trener nie chciał jednak przedstawiać planów dotyczących najbliższego okna transferowego. - Najpierw muszę zobaczyć, ja potoczą się najbliższe mecze. Muszę poznać zespół, trenerów i zobaczymy, jak to się dalej potoczy - zaznacza.



Nowy trener Wisły w sobotę obchodzi 45. urodziny. - Wygrana z Cracovią byłaby dla mnie najpiękniejszym prezentem, nie potrzebowałbym już także nic od świętego Mikołaja - uśmiecha się.

Po derbach Wisłę czekają kolejne trudne spotkania - z Legią u siebie oraz z Lechem na wyjeździe. - Wiem, jakie spotkania mnie czekająi traktuję je bardziej jako wyzwanie. Jesteśmy dobrzy i nie musimy się bać. Brak strachu chciałbym również przenieść brak strachu.



Wiadomo już, że wraz z Hyballą do sztabu szkoleniowego dołączą dwie wskazane przez niego osoby. Z kolei prezes Dawid Błaszczykowski skomentował plotki, jakoby do klubu miał wrócić fizjolog Leszek Dyja. - Trener ma umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, więc nie rozpatrujmy jego powrotu - uciął prezes Wisły



