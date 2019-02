Wisła Kraków wyemitowała dzisiaj akcje. Z ich sprzedaży chce uzyskać cztery miliony złotych, co ma stanowić blisko pięć procent wszystkich walorów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Królewski o odzyskaniu licencji. Wideo INTERIA.PL

Emisja akcji to kolejny etap ratowania klubu, jakiego podjął się prezes Rafał Wisłocki, jego przyjaciel Jarosław Królewski, Tomasz Jażdżyński, Jakub Błaszczykowski i Bogusław Leśnodorski, który w krytycznym momencie służył darmową pomocą doradczo-prawną.

Reklama

Wisła zyskała już wiele dzięki zbiórkach kibiców zrzeszonych w Socios Wisła, którzy pomagali spłacać długi wobec piłkarzy, a także zaległe raty leasingowe za autokar i klubowy sprzęt. W ramach akcji #KlubydlaKlubu zebrano już ponad 65 tys. zł.

Jarosław Królewski, w rozmowie z "Rzeczpospolitą", wyraził nadzieję, że wyemitowane dzisiaj akcje uda się sprzedać w 14 dni, a jeśli się to powiedzie, to nastąpi kolejna emisja walorów. Wisła SA nie zamierza jednak wchodzić na Giełdę Papierów Wartościowych, ani na NewConnect.

- Spółka nie jest na to gotowa - uzasadnia w "Rz" Królewski.

Wisła nadal jest poważnie zadłużona, a do końca marca musi udokumentować, że spłaciła wierzytelności z 2018 r. To warunek uzyskania licencji na sezon 2018/2019. W ciągu dwóch tygodni ratownikom "Białej Gwiazdy" udało się poprawić sytuację o tyle, że dzisiaj nikt się nie zastanawia czy zespół Macieja Stolarczyka przystąpi do rundy wiosennej, bo to jest pewne, tylko czy uda się uzyskać licencję na kolejne rozgrywki.

MB