Wisła Kraków pozyskała dziś brazylijskiego stopera Heberta, który ma dobrą renomę w Ekstraklasie, gdyż z Piastem Gliwice zdobył wicemistrzostwo Polski. Hebert został wypożyczony do końca sezonu.

Krakowianie wytransferowali Heberta z japońskiego JEF United Ichihara Chiba, klubu z drugiego poziomu rozgrywkowego.



Hebert przebywał z Wisłą od czwartku, uczestniczył w odprawach taktycznych, ale nie mógł trenować, gdyż transfer nie był dopięty aż do dzisiaj.



Brazylijczyk od razu zameldował się też szefowi wiślackich skautów - Arkadiuszowi Głowackiemu, wypominając mu, że to po ostrym wejściu "Głowy" doznał ostatniej kontuzji. To było oczywiście żartobliwe powitanie obu panów.



28-letni obrońca jest doskonale znany kibicom Ekstraklasy. W latach 2014-18 reprezentował barwy Piasta Gliwice.

W przeszłości Brazylijczyk był także piłkarzem portugalskich SC Braga oraz CD Trofense, a także brazylijskiego Vasco da Gama.



