Kibice Wisły Kraków mają powody do radości! "Biała Gwiazda" porozumiała się z miastem w sprawie wynajmu stadionu do końca obecnego sezonu. Stosowne dokumenty zostaną podpisane 27 maja.

Nowy prezes Wisły Kraków Dawid Błaszczykowski od początku pełnienia swojej funkcji stara się rozwiązać jeden z palących problemów, ocieplając stosunki na linii miasto-klub.

Już przed tygodniem spotkał się z Dyrektorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztofem Kowalem, by wynegocjować nowe warunki wynajmu Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, o czym informowaliśmy TUTAJ .

Zgodnie z obecną umową wynajęcie obiektu na każdy pojedynczy mecz kosztuje "Białą Gwiazdę" 123 tys. zł brutto.

Czynsz jednak ulegnie redukcji, co ma związek z pandemią koronawirusa. Kluby PKO Ekstraklasy wrócą do rywalizacji 29 maja, lecz mecze będą odbywać się bez udziału publiczności. Wisła zostanie więc pozbawiona zysku z dnia meczowego, ale zdołała wypracować korzystniejsze warunki wynajmu stadionu.

Obecna umowa dzierżawy obowiązuje do 30 czerwca. Do tego dnia nie zostaną jednak zakończone rozgrywki ligowe. Wobec tego klub i miasto podpiszą nową umowę krótkotrwałego udostępnienia, obowiązującą do końca sezonu. Dojdzie do tego 27 maja,

Plany na przyszły sezon obejmują wynajem stadionu na czas nieokreślony.