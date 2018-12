Wisła Kraków nie zamierza korzystać z prawa odwołania od kontrowersyjnej żółtej kartki, jaką w meczu z Wisłą Płock dostał Zdenek Ondraszek. W ten sposób Czech na pewno nie wystąpi w piątkowym hicie ligi z Lechem Poznań.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stolarczyk (Wisła Kraków) po wygranej z Wisłą Płock. Wideo TV Interia

Zdenek nie będzie miał okazji dobrą grą pożegnać się z kibicami. Jego umowa z Wisłą wygasa w grudniu, a w nowym roku ma występować w lidze MLS, w klubie FC Dallas.



- Nie wiem czy się odwołamy od żółtej kartki Zdenka, bo to kosztuje dwa tysiące złotych, a dla nas to niemało - nie krył na kanale Prawda Futbolu Romana Kołtonia trener Wisły Maciej Stolarczyk.

Reklama