Wciąż nie wiadomo, czy Jakub Błaszczykowski będzie mógł zagrać w sobotnim meczu PKO ekstraklasy, w którym Wisła zmierzy się w Krakowie ze Śląskiem Wrocław. "Kuba będzie mógł wystąpić, jeśli wynik testu na koronawirusa będzie w porządku" - powiedział trener Artur Skowronek.

Do Błaszczykowskiego po zakończeniu poniedziałkowego spotkania z Jagiellonią w Białymstoku podszedł na murawie kibic z dziećmi i chciał sobie zrobić zdjęcie. Takie sytuacje są niedopuszczalne ze względów regulaminowych, gdyż stanowią zagrożenie zakażenia koroanwirusem.

Kapitan Wisły został natychmiast odseparowany od drużyny, nie wracał z nią do Krakowa autokarem, a w tym tygodniu ćwiczył indywidualnie.

Kibic, który wtargnął na murawę przeszedł już testy i dały one wynik negatywny, więc sztab szkoleniowy Wisły liczy, że z Błaszczykowskim wszystko będzie w porządku i zagra ze Śląskiem.

Innym piłkarzem, którego występ - z powodu kontuzji - stoi pod znakiem zapytania jest stoper Adi Mehremić. Poza tym wszyscy gracze są do dyspozycji trenera.

Krakowianie w pierwszej kolejce zremisowali na wjeździe z Jagiellonią 1-1, ale swoją postawą nie zachwycili. Drużyna wciąż jest daleka od odpowiedniej formy.

"To prawda, że w Białymstoku mieliśmy niski procent celności podań, ale nie wynikało to braku jakości zawodników. Staramy się robić wszystko, żeby niwelować stres, który łączy się z występem, ale przede wszystkim chcemy pomóc piłkarzom w tym sensie, żeby opcje podań mieli na tyle dobre, by ich skuteczność była lepsza" - wyjaśnił Skowronek.

Śląsk na inaugurację sezonu pokazał się z bardzo dobrej strony i pokonał na swoim stadionie Piasta Gliwice 2-0.

"To bardzo dobra drużyna, a praca trenera Laviczki przekłada się na wyniki. Mimo kilku zmian w składzie wciąż mają stabilne mechanizmy gry, które pozwalają im zawiązywać dobre akcje ofensywne" - ocenił opiekun "Białej Gwiazdy".