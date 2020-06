Wielu osób już zakończyło karierę Pawła Brożka, tymczasem być może zagra on już w kolejnym meczu Wisły! Zanim się to jednak stanie, osłabieni krakowianie muszą zmierzyć się z Wisłą Płock. Spotkanie we wtorek przy Reymonta o godz. 20.30.

Trzy tygodnie temu Brożek upadł na treningu i złamał jedną z kości przedramienia. 37-letni napastnik musiał przejść zabieg, a niektórzy już zakończyli jego karierę.

Tymczasem zawodnik powoli myśli o powrocie na boisko! - Dziś zaliczył bardzo fajny trening, typowy pod napastnika, i mam nadzieję, że od środy lub czwartku będzie wchodził w ćwiczenia kontaktowe. Wówczas lekarz może dać zgodę, by był brany pod uwagę na mecz z Górnikiem Zabrze - przyznaje trener Artur Skowronek.

Wcześniej krakowian czeka jednak potyczka z Wisłą Płock. W tym meczu na pewno nie zagra inny napastnik - Lubomir Tupta.

- Ma problem z barkiem i nie będzie brany pod uwagę - przyznaje Skowronek.

Lista kontuzjowanych wiślaków jest jednak dłuższa.