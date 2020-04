Kiko Ramirez nadal śledzi losy Wisły Kraków. Podkreślił, że gdyby klub był lepiej zarządzany, to mógłby poprowadzić drużynę do mistrzostwa Polski.

Hiszpan jest bezrobotny. Od 1 lipca do 25 listopada był trenerem greckiego AO Ksanti. W sześciu pierwszych kolejkach jego podopieczni przegrało tylko raz. Potem drużynie wiodło się gorzej, ale i tak utrzymywała się w czołówce. Ramirez został jednak zwolniony, za co ma ogromny żal.

- Decyzję o moim zwolnieniu podjął jeden człowiek, właściciel klubu. Ze sportowego punktu widzenia nie miało to sensu. Byliśmy na piątym miejscu w tabeli, co było jednym z lepszych wyników w historii klubu na tym etapie sezonu. Górę wziął brak cierpliwości. Czas ocenił tę decyzję i jasno pokazał, że wiele klubów jest po prostu źle zarządzanych. Dziś Ksanti jest na 10 miejscu i ma sporo kłopotów. W greckiej lidze nie brakuje świetnych piłkarzy, ale organizacja kuleje. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Nie wykluczam, że kiedyś tam wrócę - powiedział w rozmowie z tvpsport.pl.

Hiszpan żałuje też, że jego praca w Wiśle Kraków nie zakończyła się sukcesem. Twierdzi, że jego drużyna mogła zdobyć nawet mistrzostwo Polski, ale przez złe zarządzanie potencjał piłkarzy został zmarnowany.

- Sprowadziłem do Wisły wielu piłkarzy z Hiszpanii, bo po prostu byli tańsi niż Polacy. Pol Llonch, Carlitos, Jesus Imaz, Vullnet Basha, Ivan Gonzalez, Julian Cuesta, Fran Velez, Victor Perez... Większość z nich dała sobie radę. Inni mieli problem z adaptacją. Victorowi Perezowi zabrakło czasu, a przecież to właśnie on przyszedł do Wisły z najlepszym CV - powiedział i dodał: - Z tymi piłkarzami Wisła mogła walczyć o tytuł mistrzowski. Szkoda, że zabrakło cierpliwości, także wobec mojej osoby. Jak czas pokazał ludzie rządzący klubem byli sterowani przez mafię. Szkoda, że tak to się potoczyło. Nadal uważam się za kibica Wisły. Bardzo polubiłem fanów i to miasto. Traktuję ich jak swoją rodzinę.

MP



