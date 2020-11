Po dymisji trenera Artura Skowronka Wisła Kraków poinformowała, że jego obowiązki przejmie tymczasowo duet Kazimierz Kmiecik oraz Grzegorz Mokry.

Skowronek stracił pracę po porażce 1-2 w meczu ligowym z Zagłębiem Lubin. Na stanowisku wytrwał rok i dwa tygodnie.

Wisła szuka teraz następcy 38-letniego szkoleniowca. W medialnych spekulacjach pojawiły się kandydatury: Macieja Skorży, Jana Urbana, Jacka Zielińskiego, Jacka Magiery, Thomasa Dolla i Petera Hyballi.

Do czasu zatrudnienia nowego trenera nad drużyną "Białej Gwiazdy" będą czuwać Kazimierz Kmiecik oraz Grzegorz Mokry, którzy do tej pory byli asystentami Skowronka.

Duet szkoleniowców poprowadził już poniedziałkowy trening drużyny. Wiślaków czeka teraz trudne zadanie. Już w piątek zmierzą się bowiem na stadionie przy ulicy Kałuży z Cracovią w Wielkich Derbach Krakowa. Później "Białą Gwiazdę" czekają mecze z Legią Warszawa i Lechem Poznań.

Warto zaznaczyć, że Kmiecik pełnił już dwukrotnie - w 2016 i 2017 roku - funkcję tymczasowego trenera Wisły Kraków razem z Radosławem Sobolewskim. Za drugim podejściem objął drużynę do spółki z obecnym szkoleniowcem Wisły Płock właśnie przed derbowym meczem z Cracovią. Wtedy także mecz rozgrywany był na obiekcie "Pasów", a "Biała Gwiazda" wygrała 4-1.



Mokry, który legitymuje się dyplomem UEFA PRO, trafił do sztabu szkoleniowego Wisły w lipcu tego roku. Znaczną część dotychczasowej kariery trenerskiej spędził u boku Skowronka, do którego dołączył w sezonie 2011/2012, obejmując posadę drugiego szkoleniowca w zespole Ruchu Radzionków.



Kazimierz Kmiecik to żywa legenda i najlepszy strzelec w historii Wisły Kraków. Jej barw jako zawodnik bronił w latach 1968-81. Jako trener jest natomiast związany z "Białą Gwiazdą" od 1989 roku z przerwami na pracę w: AE Larisa, Widzewie Łódź. Piotrkovii Piotrków Trybunalski, Dalinie Myślenice, Garbarni Kraków oraz w drużynie Płomień Jerzmanowice.



