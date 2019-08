Wisła Kraków. Kacper Chorążka wypożyczony do Zagłębia Sosnowiec

20-letni bramkarz Wisły Kraków Kacper Chorążka został wypożyczony do drużyny Zagłębia Sosnowiec, w której będzie zbierał piłkarskie doświadczenia do końca bieżącego sezonu.

Młody golkiper dołączył latem do drużyny prowadzonej przez Macieja Stolarczyk po półrocznym wypożyczeniu do Hutnika Kraków, w barwach którego rozegrał siedem spotkań na poziomie III ligi. Podczas przedsezonowych przygotowań Chorążka bronił dostępu do bramki "Białej Gwiazdy" w meczach testowych. Teraz 20-latek będzie szukał ogrania na pierwszoligowych boiskach w koszulce Zagłębia Sosnowiec.

Sprowadzenie Chorążki jest związane z poważną kontuzją Cezarego Miszty, który został wypożyczony do Zagłębia z warszawskiej Legii. Kontuzja barku wykluczyła go jednak z treningu i teraz jego miejsce zajmie wychowanej Wisły Kraków.



