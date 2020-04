Julian Cuesta z Wisły Kraków przeniósł się do Arisu Saloniki i w dobie koronawirusa nie może narzekać na swój wybór. - Wkrótce zapadnie decyzja, czy w Grecji wznawiamy rozgrywki - podkreśla Hiszpan.

W jego ojczyźnie sytuacja jest bardzo zła. Zakażonych jest 170 tys. Hiszpanów, a z powodu koronawirusa zmarło 17,5 tys. Z tego powodu Cuesta może być szczęśliwy, że w 2017 roku opuścił kraj.

Trafił wówczas do Wisły Kraków, skąd po sezonie przeniósł się do Grecji, gdzie pandemia nie rozwinęła skrzydeł. Do tej pory koronawirusem zakażonych zostało ok. 2 tys. osób, a Grecy po cichu mówią o zwycięstwie w walce z pandemią.

- Sytuacja tutaj jest znacznie lepsza niż w większości krajów Europy, ale cały czas jesteśmy poddani izolacji i musimy uważać. Jako piłkarze nie możemy trenować w grupie, ale ze specjalnym rządowym pozwoleniem wolno nam ćwiczyć indywidualnie. Ogólnie ludzie w Grecji mają zakaz wychodzenia z domu bez konkretnego powodu i trzeba przyznać, że się do niego stosują - podkreśla Cuesta w rozmowie z oficjalną stroną Sevilli, w której zaczynał poważną przygodę z piłką.

W Grecji mają nadzieję, że wkrótce sytuacja będzie wyglądała jeszcze lepiej i dzięki temu kraj powoli będzie wracał do normalności. Za 10 dni ma m.in. zostać podjęta decyzja, czy wznowione zostaną rozgrywki piłkarskie.

- Wszyscy chcemy grać, ale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna. Na początek pewnie będziemy trenowali w małych grupach, a jeśli sezon zostanie wznowiony, to mecze będą odbywały się bez kibiców - podkreśla Cuesta.



Po 26 kolejkach jest Aris Saloniki zajmuje piąte miejsce w tabeli, które dawałoby drużynie grę w eliminacjach Ligi Europy.

