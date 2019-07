Jean Carlos da Silva Rocha został nowym piłkarzem Wisły Kraków. Brazylijski pomocnik związał się z dziewiątą drużyną minionego sezonu Ekstraklasy dwuletnim kontraktem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Prezes Obidziński o transferach i nowej umowie dla Brożka. Wideo INTERIA.TV

Jean Carlos urodził się 10 maja 1996 roku w Ouro Preto w Brazylii. Jako dziecko wraz z rodziną przeprowadził się do Hiszpanii, gdzie trenował m.in. w młodzieżowych zespołach Realu Madryt. Kolejne kroki w swojej piłkarskiej karierze stawiał w drużynie RM Castilla, skąd udał się na niemal roczne wypożyczenie do CF Fuenlabrada.

Reklama

Ostatnim przystankiem Brazylijczyka, który posiada także hiszpański paszport, było Recreativo Granada, występujące w trzeciej lidze. Jean Carlos spędził tam trzy sezony. Dostał także szansę pokazania się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii, występując w barwach pierwszej drużyny Granady w meczu przeciwko Espanyolowi Barcelona. Nowy wiślak ma w swoim dorobku występy w reprezentacji U-20 Brazylii.

Zanim podpisał kontrakt był sprawdzany przez trenera Macieja Stolarczyka, zagrał w dwóch sparingach z Sandecją Nowy Sącz i Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Wcześniej Wisła pozyskała trzech piłkarzy - Davida Niepsuja z Pogoni Szczecin, Michała Maka z Lechii Gdańsk i Rafała Janickiego, który ostatnio był wypożyczony z Lechii do Lecha Poznań. Wszyscy przenieśli się do Krakowa na zasadzie tzw. wolnego transferu. Ponadto z wypożyczenia do Hutnika Kraków powrócili bramkarz Kacper Chorążka i stoper Piotr Świątko oraz z Arsenału Kijów napastnik Denys Bałaniuk. Wisła sezon Ekstraklasy zainauguruje 20 lipca meczem na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław.