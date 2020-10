​Wisła Kraków. Jasna Strona Białej Gwiazdy: Kuba w reprezentacji? Lechia mówi: "sprawdzam!"

Wisła Kraków wraca na właściwe tory, a Jakub Błaszczykowski do... reprezentacji Polski? W kolejnym odcinku "Jasnej Stronie Białej Gwiazdy" dziennikarze Interii rozmawiają o przemianie Wisły i zastanawiają się, na co stać krakowian w środowym meczu z Lechią Gdańsk.

Wisła z Podbeskidziem wygrała drugie spotkanie z rzędu, a w ostatnich trzech meczach zdobyła siedem punktów. Topór wiszący nad głową Artura Skowronka został odsunięty, a jego podopieczni są już blisko górnej części tabeli.

- Trzeba także pamiętać, że Wisła jest mocno doświadczona kontuzjami i koronawirusem. Mimo tych kłopotów drużyna daje radę - mówi Michał Białoński, szef działu sportu Interii.

- Trochę nieśmiało, gdzieś między wierszami, dało się odczytać, że trener Artur Skowronek pozmieniał system przygotowań. Nie ma się jednak co dziwić, wszyscy żyjemy w eksperymentalnych czasach - dodaje Piotr Jawor, dziennikarz Interii.

W meczu z Podbeskidziem po ponad miesięcznej przerwie do gry wrócił Jakub Błaszczykowski. Wszedł na murawę w drugiej połowie i w doliczonym czasie gry piękną bramką przypieczętował wygraną krakowian. Tym samym potwierdził, że w piłce nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

- Wierzę, że Kuba jeszcze dostanie powołanie do reprezentacji Polski i mocno mu kibicuję. Cały czas jest pazerny na to, by wygrywać. Na pewno się nie zatrzymał - uważa trener Skowronek.

Paweł Karpiarz, dziennikarz Interii: - Pytanie tylko, na jakiej pozycji Kuba miałby w reprezentacji grać? W Wiśle trener Skowronek wystawia go na środku pomocy, a na tej pozycji nie sądzę, by znalazło się dla niego miejsce w kadrze.

Po siedmiu spotkaniach Wisła ma dziewięć punktów i zajmuje dziewiąte miejsce, ale przed krakowianami zaległe spotkanie z Lechią Gdańsk. Jeśli w środę (godz. 18, relacja w Interii) wygrają przy Reymonta, to wskoczą na szóstą pozycję.

- Wyniki Lechii są duże słabsze niż gra, do tego gdańszczanie na pewno nie są zadowoleni z jednego punktu w ostatnich dwóch meczach. W tej sytuacji do Krakowa przyjadą walczyć o pełną pulę - uważa Białoński.

W programie poruszyliśmy także temat odrodzenia kilku piłkarzy Wisły, coraz większego wpływu na grę młodych zawodników, a także przeanalizowaliśmy raport Deloitte pod kątem finansów klubu.

Zapraszamy do "Jasnej Strony Białej Gwiazdy"!