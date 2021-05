Jeden ze współwłaścicieli Wisły Kraków Jarosław Królewski skomentował rozstanie klubu z Peterem Hyballą na swoim twitterowym profilu. Deklaruje, że obie strony "sporo się nauczyły". Współpraca Niemca z klubem zakończyła się jednak w gorącej atmosferze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Animucki dla Interii: Ekstraklasa wygenerowała prawie 300 milionów złotych przychodów. Wideo TV Interia

Reklama

W piątek Wisła Kraków poinformowała, że Peter Hyballa nie poprowadzi już zespołu w meczu z Piastem Gliwice. "Obie strony podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy" - napisano w oświadczeniu.

Reklama

O tym, że Niemiec nie wypełni podpisanego do czerwca 2022 roku kontraktu, mówiło się już od dłuższego czasu. Spekulowano, że popadł w konflikt z wieloma osobami w klubie, w tym z Jakubem Błaszczykowskim, co ten ostatni wymownym gestem podsumował podczas meczu z Lechem Poznań. Teraz okazuje się jednak, że trener nie dostanie nawet szansy poprowadzenia drużyny w ostatnim spotkaniu ligowym.



Do decyzji klubu odniósł się na Twitterze jeden ze współwłaścicieli "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski. W swoim stylu skomentował: "W laboratorium czasami tak bywa - kluczowym jest szybko podejmować decyzje i pivotować".







Peter Hyballa posadę trenera "Białej Gwiazdy" objął 2 grudnia 2020 roku, zastępując na tym stanowisku Artura Skowronka.