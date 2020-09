Wisła Kraków fatalnie rozpoczęła sezon. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej klubu Jarosław Królewski nie kryje rozczarowania, ale ma nadzieję, że kryzys uda się szybko przezwyciężyć.

Po czterech kolejkach PKO Ekstraklasy Wisła zajmuje 13. miejsce. Ma tylko dwa punkty, po remisach z Jagiellonią Białystok i Pogonią Szczecin.

Zespół gra bardzo słabo. Kibice chcieliby zwolnienia trenera Artura Skowronka. Królewski przyznaje, że wszyscy w Wiśle są zawiedzeni początkiem sezonu, ale bezpośrednio nie zadeklarował chęci zmiany szkoleniowca.

- Spotykamy się zawsze po meczu, nawet częściej. Rozmawiamy między sobą i z zespołem. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym - powiedział Królewski w programie "Liga+Extra".

- Po okresie post-covidowym coś się w naszej grze zmieniło na gorsze. Wcześniej mieliśmy serię ośmiu meczów bez porażki i graliśmy lepiej. Wierzę, że wspólnie znajdziemy kluczowe powody, dlaczego nie rozpoczęliśmy sezonu tak, jak chcieliśmy. Wierzę w ten zespół - dodał.

Królewski chwalił też nowych piłkarzy. Był zadowolony z transferów, choć przyznał, że zawodnicy, którzy przyszli, nie grają tak, jak potrafią.

- Dobieramy takich piłkarzy, którzy pasują do zespołu lub mają cechy, których nam brakuje. Yeboah, Savić lub Frydrych to gwarancja jakości. Okres ich wejścia do drużyny może być trudny. Widać w nich jednak potencjał. Liczę, że się obudzą i będą grali na miarę możliwości - przyznał.

Wiceprezes Rady Nadzorczej Wisły dodał też, że klub jest mocniejszy, niż w poprzednim sezonie. Zawodnicy jednak nie radzą sobie z presją.

- Wisła wygląda lepiej personalnie niż w marcu, kiedy pokonaliśmy w derbach Cracovię 2-0. Naszym celem na najbliższe dni i tygodnie to poprawa pozycji sportowej. Presja w klubie zawsze jest, musimy ją dźwigać i być za to odpowiedzialni. Oczekiwania są ogromne. Wierzymy, że jako zespół będziemy w stanie wyjść z tego - powiedział.

