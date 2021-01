Efektowne trafienie Jakuba Błaszczykowskiego zostało wybrane najładniejszym golem zdobytym przez piłkarza Wisły Kraków w 2020 roku. Kibicom "Białej Gwiazdy" najbardziej spodobał się strzał pomocnika z rzutu wolnego w meczu z Koroną Kielce.

Trafienie, które zostało wybrane najładniejszym golem roku 2020 padło w meczu Wisła Kraków - Korona Kielce w lutym ubiegłego roku. Pomocnik "Białej Gwiazdy" oddał bardzo mocny strzał z rzutu wolnego i pomimo tego, że miał on miejsce w bocznej strefie boiska, udało mu się umieścić piłkę w górnym, lewym rogu bramki Marka Kozioła.



Kibice mogli głosować za pośrednictwem mediów społecznościowych, a trafienie popularnego "Kuby" pokonało dziewięć innych pozycji wskazanych przez krakowski klub.



PA