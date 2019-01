Świetna wiadomość dla sympatyków "Białej Gwiazdy"! Jakub Błaszczykowski przyleciał do Myślenic, by wziąć udział w pierwszym tegorocznym treningu Wisły Kraków.

Wielu na to liczyło, ale do dziś nikt nie miał pewności. Jak poinformowało kilka źródeł, Jakub Błaszczykowski pojawił się dziś w Myślenicach, gdzie przygotowania do rundy wiosennej zaczyna Wisła Kraków.

Piłkarz, który niedawno rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg, przyjechał na trening w towarzystwie Marcina Wasilewskiego i Pawła Brożka, a więc piłkarzy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o ponaglenie wypłaty.

Błaszczykowski już wcześniej deklarował, że dla Wisły jest w stanie grać za darmo, jeśli ta pozostanie w Ekstraklasie.



Pierwszy trening Wisły w tym roku ma rozpocząć się o godzinie 14. Godzinę wcześniej piłkarze mieli spotkać się z Bogusławem Leśniodorskim.

