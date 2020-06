- Wydaje się, że jest to uraz mięśnia dwugłowego i przekonamy się, czy został on naciągnięty, czy naderwany. Powinno to wykazać USG, które odbędzie się w niedzielę lub poniedziałek - powiedział po meczu trener Wisły, Artur Skowronek. Szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" odniósł się do sytuacji, która miała miejsce w pierwszej połowie, gdy Jakub Błaszczykowski opuścił boisko po sprincie do piłki.

Wczorajsze spotkanie 33. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Wisłą a Górnikiem Zabrze zakończyło się wygraną gości 1-0. Dzięki zwycięstwu "Biała Gwiazda" jest coraz pewniejsza utrzymania w Ekstraklasie.



Sukces swoich ulubieńców na pewno cieszy kibiców z Krakowa, jednak w czasie meczu urazu nabawił się Jakub Błaszczykowski.



W 24. minucie spotkania kapitan Wisły ruszył za piłką. Po starciu z obrońcą gospodarzy padł na murawę i musiał zostać zmieniony. Powtórki pokazały, że uraz Błaszczykowskiego nie wynikał z bezpośredniego kontaktu z graczem Górnika.



Na pomeczowej konferencji prasowej dziennikarze wypytali o tę sytuację trenera "Białej Gwiazdy" - Artura Skowronka.



- Póki co ciężko stwierdzić, jak poważny jest uraz Kuby. Wydaje się, że jest to uraz mięśnia dwugłowego i przekonamy się czy został on naciągnięty czy naderwany. Powinno to wykazać USG, które odbędzie się w niedzielę lub poniedziałek - odpowiedział szkoleniowiec Wisły.





