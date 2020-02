Nie przebił się w Austrii Wiedeń, ale w Wiśle potrzebował niespełna pół godziny, by zostać bohaterem pierwszego meczu o punkty w 2020 r. Alon Turgeman zaczął festiwal strzelecki krakowian, który kontynuowali polscy młodzieżowcy: Kamil Wojtkowski z Aleksandrem Buksą i tak krakowianie rozbili faworyzowaną Jagiellonię.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka Kontra". Zapowiedź wiosennej częsci sezonu Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV

Zapis relacji na żywo z meczu

Reklama

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne



Dla Wisły to trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu i jednocześnie coraz mocniej jarzące się światło nadziei na utrzymanie się w PKO Ekstraklasie. "Jaga" porażką wydłużyła sobie drogę do pierwszej ósemki przed podziałem tabeli, do którego dojdzie po 30. kolejce.

Polowanie na nowego napastnika Wisła prowadziła od dawna, ale udało jej się go sprowadzić dopiero na cztery dni przed meczem z Jagiellonią. Wydawać się mogło, że Alon nie będzie miał czasu na zgranie z zespołem, ale nic z tych rzeczy. Wystarczyło mu 28 minut, by trafić do bramki i zapewnić sobie owację na stojąco, gdy po 70 minutach zastępował go Aleksander Buksa.

W Jagiellonii zadebiutował bułgarski trener Iwajło Petew, który do wyjściowego składu wstawił tylko jedną nową twarz - bramkarza Dejana Iliewa. Na pewno się tą decyzją nie obronił, gdyż Iliew w sporej mierze zawinił utratę drugiego gola. Z założenia właścicieli klubu Petew ma być o wiele bardziej twardorękim szkoleniowcem niż Ireneusz Mamrot. Zobaczymy jednak, czy będzie zdobywał więcej punktów od niego.

W porównaniu do meczów jesiennych więcej nowych twarzy do swego składu wprowadził opiekun Wisły Artur Skowronek. Oprócz Turgemana postawił na świeżo sprowadzonych: Heberta i Gieorgija Żukowa i już teraz można zaryzykować stwierdzenie, że obaj będą wzmocnieniem, a nie uzupełnieniem kadry.

Od dobrych kilku lat w piłce kluczową rolę odgrywają stałe fragmenty gry. W wypadku budowanej na nowo przez Petewa Jagiellonii okazały się one być bronią samobójczą. Głównie z tego powodu, że po rzutach rożnych "Jaga" podejmowała spore ryzyko, niemal całkowicie się odsłaniając. Za pierwszym razem jej się upiekło. Kontra krakowian, wyprowadzona po kornerze, zaowocowała pierwszą czystą pozycją strzelecką, ale jeszcze nie bramką. Tylko dlatego, że Turgeman kopnął akurat tam, gdzie stał Dejan Iliew.

Drugi szybki wypad wiślaków po rzucie rożnym gości był już zabójczy. Kuba Błaszczykowski wykorzystał fakt, że Tomasz Przikryl, zamykający pole karne po kornerze, źle przyjął piłkę. Kapitan Wisły uruchomił kontrę podaniem do Vukana Savićevicia, który obsłużył Łukasza Burligę, ten oddał w tempo do Turgemana. Napastnik z Izraela w pełnym biegu minął bramkarza i trafił piłkę do pustej bramki.

Początek meczu był dobry z obu stron. Sporo było dynamicznych akcji, pressingu. Nikt się nie szczędził. Wiślacy byli bliscy nawet dwubramkowego prowadzenia, lecz po akcji Macieja Sadloka Błaszczykowski przestrzelił z woleja.

Zdjęcie Dejan Iliew (z lewej) i Alon Turgeman / Michał Stańczyk / Newspix

Przed drugą połową kontuzjowanego Heberta zastąpił Rafał Janicki.

O ile w I połowie goście nie oddali żadnego celnego strzału, o tyle już w 50. min powinni wyrównać. Jesus Imaz uciekał przy linii końcowej Żukowowi, rozegrał akcję z Bartoszem Bidą, by wypalić z 10 m - wiślacy odetchnęli z ulgą, gdy piłka minęła słupek o centymetry.

Drugiego gola białostoczanie sprezentowali Wiśle. Po długim podaniu Vullneta Bashy w pole karne przyjezdnych doszło do nieporozumienia między Jakubem Wójcickim a Dejanem Iliewem, który chyba zbyt pochopnie wyszedł z bramki. Efekt był taki, że żaden z nich nie wybił piłki, więc Kamil Wojtkowski wykorzystał okazje kopnięciem do pustej bramki. To drugi gol w sezonie, a trzeci w Ekstraklasie młodzieżowca "Białej Gwiazdy".

Ten gol zakłamał nieco obraz gry, gdyż to "Jaga" była stroną aktywniejszą od 35. min. W 65. min goście mieli dwie stuprocentowe okazje. Najpierw słupek ostemplował Imaz, a za moment z 11 m przestrzelił zupełnie niepilnowany Martin Pospiszil.

W 66. min trener Iwajło Petew zastąpił Tomasza Przykryla Martinem Kosztalem, który został przyjęty głośnymi brawami. Kibice nie zapomnieli jego dobrej gry w barwach Wisły. Kosztal szarpnął parę razy, ale w końcówce do głosu znowu doszli wiślacy. Zaakcentowali to zresztą zdobyciem trzeciej bramki, po dobrym pressingu w prawym sektorze boiska. Błaszczykowski przechwycił podanie, oddał do 17-letniego Olka Buksy, który z narożnika pola karnego wpakował piłkę w przy słupku i trybuny oszalały z radości.

Wisła wygrała wysoko, dzięki nowemu nabytkowi, a także dzięki trafieniom własnej młodzieży. Takiemu kierunkowi rozwoju klubu można tylko przyklasnąć!

21. kolejka PKO Ekstraklasy:

Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Alon Turgeman (28. z podania Burligi), 2-0 Kamil Wojtkowski (57. z podania Bashy), 3-0 Aleksander Buksa (87. z podania Błaszczykowskiego).

Widzów: 15 410

Z Krakowa Michał Białoński, Piotr Jawor