Wisła Kraków zamieściła komunikat od Matsa Hartlinga, jednego z nowych właścicieli, iż "w czwartek 27 grudnia Alelega Luxemburg reprezentowana przez Pana Vanna Ly poinformowała wspólników: NCP i Pana Pietrowskiego, że przelew zostanie wytransferowany z jego rachunku bankowego dnia 28 grudnia".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła: Vanna Ly pod parasolem opuścił spotkanie z Majchrowskim. Wideo INTERIA.TV

W praktyce oznacza to, że ciągle nie ma jasnego potwierdzenia, że pieniądze rzeczywiście zostały wysłane, a tym bardziej, że wpłynęły na konto Wisły i to w trakcie weekendu. Pojawiają się za to sprzeczne informacje. W sprawie przejęcia krakowskiego klubu było już tyle różnych wiadomości, że do momentu oficjalnego potwierdzenia - a takiego nie ma - lepiej podchodzić do wszelkich rewelacji z dystansem.



Reklama

Przeprowadzenie transakcji było warunkiem przejęcia Wisły przez duet przedsiębiorców: Vanna Ly to Francuz kambodżańskiego pochodzenia, natomiast Mats Hartling ma obywatelstwo szwedzkie.

Jak czytamy dalej w komunikacie podpisanym przez Szweda i zamieszczonym przez Wisłę, "zarówno NCP, jak i Pan Pietrowski nie mają powodów, by wątpić, że wspomniany przelew zostanie potwierdzony najbliższego dnia pracy banku, tj. 31 grudnia".



Dalej Hartling pisze jednak, że wspólnie z Adamem Pietrowskim, który jest tymczasowym prezesem Wisły, oczekuje "potwierdzenia i wyjaśnień od Pana Ly", z którym - jak przyznaje - "kontakt jest utrudniony".



Przypomnijmy: luksembursko-brytyjskie konsorcjum funduszy inwestycyjnych Alelega i Noble Capital Partners kupiło klub za symboliczne euro, ale zobowiązało się do spłacenia jego wielomilionowych długów.

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków podpisało z nowymi inwestorami warunkową umowę sprzedaży 100 procent akcji klubu: umowa miała uprawomocnić się w momencie, gdy inwestorzy spłacą sięgający 12,2 miliona złotych dług licencyjny. Z podawanych informacji wynikało, że miało to nastąpić do 28 grudnia.

W dalszej kolejności - jak podawała Interia - nowi właściciele mieliby spłacić pozostałe wierzytelności Wisły. Krakowski klub od dłuższego czasu ma poważne problemy finansowe. Znaczne jest zadłużenie wobec m.in. zawodników. Duża część piłkarzy i sztabu od lipca pracowała za darmo.

Przypomnijmy, że w sobotę rano Wisła zamieściła inne oświadczenie (pisownia oryginalna): "Do tej pory potwierdzenie przelewu nie dotarło do Zarządu TS "Wisła" Kraków. Oczekujemy na wyjaśnienia właścicieli Wisły Krakow SA. Dbając o pozytywne rozwiązanie sprawy i założenia umowy, dalsze komunikaty pojawią się w poniedziałek 31 grudnia."



Pełniący obowiązki prezesa "Białej Gwiazdy" Adam Pietrowski jeszcze w piątkowe popołudnie zarzekał się w rozmowie z Interią, że nie ma powodów do obaw.

(Interia.pl/RMF)

Zdjęcie Tak wyglądały trybuny na stadionie Wisły podczas ostatniego meczu z Lechem / Marcin Pirga / Newspix