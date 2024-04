Wisła Kraków i długo, długo nic. Miażdżący raport, to już przepaść

Wisła Kraków obecnie zajmuje siódme miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi i ma ambicje co najmniej na to, by wziąć udział w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Jest jednak zestawienie pierwszoligowych ekip, w którym "Biała Gwiazda" nie tylko znajduje się teraz na pierwszej lokacie, ale również ma wręcz miażdżącą przewagę nad wszelką konkurencją - i niewykluczone, że w kolejnym miesiącu różnica okaże się tu jeszcze większa...