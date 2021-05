Wszystko wskazuje na to, że przygoda Petera Hyballi w Wiśle Kraków wkrótce dobiegnie końca. Niemiecki szkoleniowiec jest mocno skonfliktowany z piłkarzami i osobami z wewnątrz klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Trener Peter Hyballa po meczu z Lechem Poznań. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Z obozu Wisły Kraków od dłuższego czasu napływały niepokojące wieści, dotyczące relacji między trenerem a resztą zespołu. Wątpliwości, co do konfliktu rozwiał niedawno Jakub Błaszczykowski. Gdy wpuszczany jedynie na ostatnie minuty skrzydłowy zdobył bramkę w spotkaniu z Lechem Poznań, pobiegł wprost w ramiona Kazimierza Kmiecika, zupełnie ignorując stojącego przy ławce Hyballę.



Wcześniej kibice "Białej Gwiazdy" dali pokaz swojemu niezadowoleniu, gdy w ośrodku treningowym pojawiły się transparenty: "Hyballa, respect the legends" (z ang. "Hyballa, szanuj legendy") oraz "Kaziu Kmiecik, Kuba. 1906% poparcia".



Hyballa wyzywał Boguskiego. Kmiecik stanął w obronie

Reklama

Gdy Hyballa przychodził do Wisły, wiadomo było, że jest osobą bezkompromisową i łatwo wzniecającą pożary. Przekonało się zresztą o tym kilku piłkarzy, jak Jean Carlos i Chuca, zupełnie odstawieni od składu.



- Od meczu z Podbeskidziem nie znalazłem się nawet w składzie meczowym. Od tamtej pory strzeliliśmy raptem dwie bramki w pięciu meczach, więc rzeczywiście teoretycznie można byłoby zmienić coś w grze ofensywnej. Ja jednak czuję, że ten trener nikogo w klubie nie szanuje. W moim przypadku uważam, że jest to kwestia osobista, coś personalnego. Do tej pory tak naprawdę nie wiem, dlaczego przestałem nagle mieścić się w kadrze meczowej. Trener Peter Hyballa nic mi w tym temacie nie zakomunikował, nic nie wyjaśnił - mówił w rozmowie z Justyną Krupą z Interii Jean Carlos ( całość znajdziesz tutaj ).

Skąd jednak wzięło się nieporozumienie między starszyzną zespołu a trenerem Hyballą? W programie "TSW" radia Weszło FM o kulisach opowiedział dziennikarz Bartosz Karcz.

- Kazimierz Kmiecik stanął w obronie Rafała Boguskiego, który był przez Hyballę wyzywany. Niech się kibice o tym wreszcie dowiedzą - stwierdził jednoznacznie.



- Uważacie, że to jest w porządku? Można mieć o Rafale różne zdanie, ale są pewne standardy. A nie był to jedyny tego typu przypadek - dodał redaktor Karcz.

Trudno przypuszczać, by w świetle spływających informacji Hyballa w przyszłym sezonie utrzymał się na stanowisku trenera "Białej Gwiazdy". W kuluarach przewijają się nazwiska potencjalnych zastępców - wśród nich m.in. Jerzego Brzęczka oraz Radosława Sobolewskiego.

Zdjęcie Peter Hyballa / Michał Klag / Reporter

WG