Jerzy Brzęczek będzie trenerem Wisły Kraków od stycznia 2022 roku? Z tymi plotkami podczas konferencji prasowej musiał zmierzyć się nowy szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" Peter Hyballa.

O takim rozwiązaniu mówi się przy Reymonta od tygodnia. Selekcjoner Jerzy Brzęczek, a prywatnie wujek Jakuba Błaszczykowskiego, z Polskim Związkiem Piłki Nożnej umowę ma podpisaną do końca 2021 r. A co dalej?

W Krakowie plotkuje się, że zostanie trenerem Wisły Kraków, bo takie rozwiązanie już przygotowali bracia Błaszczykowscy (Jakub jest współwłaścicielem, a Dawid prezesem klubu).

W tej sytuacji Hyballa został zapytany, czy słyszał o takich przymiarkach, a jeśli tak, to jak mu się pracuje z taką świadomością.

Szkoleniowca to zagadnienie wyraźnie rozbawiło. - To nieciekawe pytanie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jest mi to obojętne - uśmiechał się Hyballa.

Teraz szkoleniowiec Wisły koncentruje się nad sobotnim meczu z Legią Warszawa. - Mam nadzieję, że zagramy lepiej niż z Cracovią. Mieliśmy czas, by popracować także nad przygotowaniem fizycznym. Treningi były obiecujące, lepiej poznałem zespół, więc jestem zadowolony - zaznacza Hyballa.

Mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa w sobotę o godz. 20. Relacja w Interii.

