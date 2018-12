Czterech piłkarzy Wisły Kraków złożyło do PZPN-u wniosek o rozwiązanie kontraktów z winy pracodawcy - twierdzą nasze źródła. Szef departamentu rozgrywek Łukasz Wachowski zapewnia, że nic takiego nie nastąpiło. Dzisiaj przed Komisją Licencyjną stanął wiceprezes Wisły Daniel Gołda.

Gołda oświadczył, jaki jest stan faktyczny po zmianie właściciela klubu: na razie Wisłą SA kieruje zarząd złożony z prezes Marzeny Sarapaty i wiceprezesa Gołdy. Jeśli nowi inwestorzy - Alelega i Noble Capital Partners przeleją do 28 grudnia 12,2 mln zł, za sterami "Białej Gwiazdy" dojdzie do zmiany.

Delegat Wisły był wezwany przez KL w związku z informacjami o braku płynności finansowej, zaleganiu z pensjami piłkarzom od lipca. Dotarły do nas informacje, że czterech zawodników klubu miało dość i złożyło do PZPN-u wnioski o rozwiązanie kontraktów z winy klubu. Zdementował je jednak szef departamentu rozgrywek krajowych Łukasz Wachowski.



Już kilkanaście dni temu pisemne ponaglenie do zapłaty złożyli w Wiśle Jesus Imaz i Dawid Kort. Wówczas pojawiły się jednak doniesienia, że klub pożyczył pieniądze, by ich spłacić.



- Jestem pełen podziwu dla cierpliwości moich piłkarzy, ale mam świadomość, że dochodzimy do ściany. Zdaję sobie też sprawę z tego, jakie mają piłkarze narzędzia - komentował sytuację z zaległościami trener Wisły Maciej Stolarczyk, na kanale "Prawda Futbolu" Romana Kołtonia.





