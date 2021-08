Żukow niefortunnie upadł w środkowym towarzyskim spotkaniu i złamał kość w okolicach dłoni. Dziś ma przejść operację, co wyklucza jego występ przeciwko Rakowowi. - Mam nadzieję, że zabieg się uda i wszystko będzie dobrze - podkreśla Adrian Gul’a, trener Wisły.

Niewykluczone, że Żukow do treningów wróci już w poniedziałek, a jeśli tak się stanie, to gotowy do gry może być już w kolejnym meczu przeciwko Stali Mielec.

Z obozu Wisły nadeszły też dobre informacje, ponieważ w pełni sił są już Patryk Plewka i Adi Mehremić. Obaj zresztą weszli w drugiej połowie sparingu z Napoli.

- To dla nas świetna wiadomość, że po tak długiej przerwie są już w pełni gotowi. Trenują na pełnych obrotach, mieliśmy tez możliwość zobaczyć ich w sparingu - cieszy się Gul’a.

Z kolei w sobotę rozstrzygnie się, czy i na ile minut możliwy jest występ Jakuba Błaszczykowskiego, który z powodu urazu opuścił dwa pierwsze mecz ligowe.

- Trenował z nami w pełni przez ostatnie dwa dni, ale ważne będą zajęcia dzień przed meczem. Po nich zobaczymy, czy Kuba jest gotowy zrobić kolejny krok - zaznacza Gul’a.

W spotkaniu przeciwko Napoli nie wystąpił za to Maciej Sadlok, ale Gul’a zapewnia, że będzie gotowy na niedzielną potyczkę. - Jest w 100 proc. zdrowy - podkreśla szkoleniowiec.

Wisła Kraków. Felicio Brown Forbes już może grać

Przeciwko Rakowowi będzie mógł również zagrać Felicio Brown Forbes. W poprzednim sezonie występów przeciwko swojemu byłemu klubowi zabraniał mu zapis w umowę sprzedaży, ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by Forbes wystąpił.

W niedzielnym spotkaniu Wisła będzie broniła pozycji lidera. Z kolei Raków z trzema punktami zajmuje 11. pozycję, a w czwartek zremisował z Rubinem Kazań (0-0) w eliminacjach Ligi Konferencji. Mecz przy Reymonta o godz. 17.30, relacja w Interii.

