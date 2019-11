Wisła Kraków, która spisuje się koszmarnie w tym sezonie Ekstraklasy, wkrótce może zostać wzmocniona. Do "Białej Gwiazdy" ma trafić środkowy pomocnik Gieorgij Żukow.

Do finalizacji transferu pozostały tylko formalności.



Żukow obecnie broni barw Kairata Ałmaty, ale 31 grudnia tego roku kończy mu się kontrakt i będzie wolnym zawodnikiem. To chce wykorzystać Wisła, która pilnie potrzebuje wzmocnień.



W tym sezonie Żukow wystąpił w 30 meczach. Strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Wcześniej grał w Astanie i Rodzie Kerkrade.

Wisła spisuje się bardzo słabo w Ekstraklasie. Po serii porażek zwolniony został trener Maciej Stolarczyk. Jego miejsce zajął Artur Skowronek, ale debiut miał nieudany. We Wrocławiu "Biała Gwiazda" przegrała ze Śląskiem 1-2 i była to ósma z rzędu przegrana w lidze. Wisła zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów.



Szansę na przełamanie fatalnej serii krakowanie będą mieli w niedzielę 1 grudnia, kiedy to podejmą Lechię Gdańsk.

