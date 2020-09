Oficjalna strona Wisły Kraków poinformowała, że pomocnik Gieorgij Żukow przedłużył kontrakt z "Białą Gwiazdą". Piłkarz będzie występował w barwach Wisły do czerwca 2022 roku.

Gieorgij Żukow dołączył do Wisły Kraków na początku tego roku. Piłkarz z Kazachstanu do tej pory wystąpił w 16 spotkaniach dla "Białej Gwiazdy". Nie udało mu się jeszcze trafić do siatki, ani zaliczyć asysty. Wcześniejsza umowa łączyła do z klubem do grudnia 2020 roku.



- Zawodnik wyróżniający się walecznością i nieustępliwością na boisku, także w trwającej obecnie kampanii jest ważną częścią wiślackiego kolektywu - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.



Nowa umowa Żukowa będzie obowiązywała do 2022 roku. Wcześniej Wisła Kraków potwierdziła przedłużenie kontraktów m.in. Aleksandra Buksy, Jakuba Błaszczykowskiego czy Dawida Szota.



