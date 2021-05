- Rozmowy trwały niewiele ponad godzinę - podkreśla Stefan Życzkowski, prezes firmy Astor, która jest dystrybutorem technologii firmy Aveva. To właśnie nazwę tej drugiej firmy przez najbliższy rok na tyle koszulek będą mieli piłkarze Wisły Kraków.

Firma już w poprzednim roku finansowała klub. - Wtedy warunki ustaliliśmy na rok, bez przedłużenia. Pan Stefan od 1978 r. jest jednak kibicem Wisły i jego wielkim marzeniem było, by logo znalazło się na koszulce, więc umowa została przedłużona - podkreśla Dawid Błaszczykowski, prezes Wisły.

Stefan Życzkowski, prezes firmy Astor: - Za pierwszym razem dogadaliśmy się w 30 minut, teraz trwało to może trochę więcej niż godzinę. To chyba najszybszy kontrakt w moim życiu! W sporcie jest tak, że ktoś musi przegrać, by ktoś mógł wygrać. A tu mamy sytuację "win-win".

Oprogramowanie Aveva wykorzystują m.in. Orlen, Lotos, czy Wodociągi Krakowa. Nazwa Aveva będzie na koszulkach, a Astor na ściankach reklamowych.

- Sponsor zarządzania klubami i fabrykami bardzo się zmienił i dziś trener oraz menedżerowie w fabrykach mają intuicje, ale opierają się też na danych. Ile wypracował maszyna, ile przebiegł piłkarza, a na końcu jaki jest tego efekt - porównywał Jarosław Gracel, wiceprezes Astor.

Wiadomo, że Wisła z tytułu nowej umowy otrzyma więcej pieniędzy niż za poprzednią.

