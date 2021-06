Brown Forbes przebywa na zgrupowaniu przed fazą finałową Ligi Narodów CONCACAF. W półfinale tych rozgrywek Kostaryka zmierzy się z Meksykiem. W drugim meczu o wejście do finału zagrają USA i Honduras.



W tym turnieju nie weźmie udziału Brown Forbes. Napastnik Wisły Kraków miał bliski kontakt z Kendallem Wastonem, który jest zakażony koronawirusem. Obaj zostali odizolowani od reszty grupy.



Test Brown Forbesa dał wynik negatywny. Mimo to, zastosowano środki prewencyjne i razem z zarażonym kolegą nie będzie przygotowywał się do najbliższych spotkań.



