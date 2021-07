Beqiraj przyszedł do Wisły przed minionym sezonem. Miał wziąć ciężar za zdobywanie bramek, ale okazał się kompletnym niewypałem. W sumie w Wiśle wystąpił w 10 ligowych meczach i jednym spotkaniu Pucharu Polski. Ani razu nie trafił do siatki.



Przy Reymonta grał tylko przez pół roku. Rundę wiosenną spędził bowiem na wypożyczeniu w izraelskim Bnei Yehuda Tel Awiw.



Teraz miał wrócić do Wisły. Jego kontrakt z klubem obowiązywał bowiem jeszcze przez rok. Tak się jednak nie stanie. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron i Beqiraj został wolnym zawodnikiem.



