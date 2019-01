Wisła Kraków. Ekstraklasa SA szuka wyjścia kryzysu dla Wisły

W siedzibie Ekstraklasy SA odbyło się dziś spotkanie prezesa spółki zarządzającej rozgrywkami, Marcina Animuckiego, z prezesem Wisły Kraków, Rafałem Wisłockim, podczas którego dyskutowano nad scenariuszami wyjścia z sytuacji kryzysowej, w której znalazł się klub, podano na stronie internetowej organizatora rozgrywek.

"Z Rafałem Wisłockim pozostajemy w kontakcie od momentu powołania go na fotel prezesa Wisły i poszukujemy rozwiązania sytuacji, aby krakowski klub mógł kontynuować udział w rozgrywkach w sezonie 2018/2019. Sytuacja jest trudna, ale nie bez wyjścia. Staraliśmy się na bazie naszego doświadczenia podpowiedzieć kroki, których realizacja pozwoli Wiśle na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Uważamy, że jest na to szansa. Podstawą jest oczywiście spełnienie wymogów licencyjnych PZPN-u, co jest w naszym przekonaniu możliwe. Na pewno będziemy też służyć dalszym wsparciem, jeśli tylko będzie taka potrzeba" - skomentował Animucki.



Ekstraklasa SA już po raz kolejny angażuje się w działania, mające na celu wsparcie Wisły w utrzymaniu w rozgrywkach. Kilka miesięcy temu pomogła zażegnać spór między klubem a miastem Kraków dotyczący zaległości za wynajem stadionu. Dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu przez Ekstraklasę SA Wisła dalej mogła grać przy Reymonta. Rozwiązanie to zakładało spłatę zadłużenia klubu wobec miasta w ciągu trzech lat, a pieniądze miały być przekazywane z puli, którą Wisła otrzymywała co roku od Ekstraklasy SA.



