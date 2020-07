Sędzia skrzywdził Wisłę Kraków i Mateusza Hołownię, wyrzucając go z boiska z czerwoną kartką - ocenił uznany ekspert sędziowski, były sędzia międzynarodowy Sławomir Stempniewski, na antenie Canal+Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Skowronek po meczu z Koroną Kielce (1-1). Wideo INTERIA.TV

Przypomnijmy grający na pozycji lewego pomocnik młodzieżowiec Wisły Kraków został wyrzucony do szatni po pół godzinie meczu z Koroną, gdy podczas zagrania piłki zahaczył podeszwą korków w głowę nadbiegającego Grzegorza Szymusika, który doznał rany głowy i musiał opuścić boisko.

Reklama

Prowadzący zawody Wojciech Myć pokazał żółtą kartkę wiślakowi. Do akcji wkroczył VAR. Na wozie obsługującym system powtórek wideo siedzieli Tomasz Kwiatkowski i w roli jego asystenta Mariusz Złotek. Ich interwencja była o tyle niezrozumiała, że sytuacja nie umknęła uwadze arbitra, a na dodatek nie była z gatunku ewidentnych pomyłek, przy których VAR powinien interweniować.

Po obejrzeniu powtórek i wysłuchaniu porad kolegów VAR Myć unieważnił żółtą kartkę, by wyjąć czerwoną. Konsekwencje są spore. Oznacza to wcześniejsze pożegnanie się z Wisłą Mateusza, który po sezonie wraca do Legii Warszawa.

- Żółta kartka była karą właściwą. Nie rozumiem, z jakiego powodu interweniował tu VAR. Dyrektywy UEFA nakazują rozróżniać, czy tego typu zagranie było intencjonalne, czy przypadkowe. W tym wypadku to jest zupełny przypadek, zawodnik w ogóle nie widzi przeciwnika - dowodził popularny pan Sławek.