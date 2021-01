Wisła Kraków. Dawid Abramowicz odszedł do Radomiaka Radom

Dawid Abramowicz nie jest już zawodnikiem Wisły Kraków. Lewy obrońca został sprzedany do Radomiaka Radom, gdzie grał jeszcze na początku zeszłego roku.

Odejście Abramowicza może dziwić, ponieważ zaledwie pół roku temu "Biała Gwiazda" kupiła go... właśnie z Radomiaka. W obu przypadkach mówimy o transferach gotówkowych.

Zwłaszcza, że Abramowicz jesienią regularnie grał w zespole Wisły. Wystąpił w 12 spotkaniach, w tym ośmiu w pełnym wymiarze czasu. Zaliczył dwie asysty, obejrzał jedną żółtą kartkę.



Teraz lewy obrońca wróci do walczącego o awans do Ekstraklasy Radomiaka. Zespół z Radomia zajmuje czwarte miejsce w tabeli I ligi, ale do wicelidera ŁKS-u traci tylko dwa punkty.



29-letni zawodnik był już piłkarzem Radomiaka w sezonie 2019/20, rozgrywając 36 spotkań w barwach klubu. Wcześniej był piłkarzem GKS-u Tychy, GKS-u Katowice, Puszczy Niepołomice, Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, Skry Częstochowa, Wisły Płock, Śląska Wrocław, Chojniczanki oraz Olimpii Grudziądz.

