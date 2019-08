Damian Pawłowski został nowym zawodnikiem Wisły Kraków. 20-letni pomocnik, który był do tej pory piłkarzem Pogoni Szczecin, trafił do zespołu "Białej Gwiazdy" w ramach bezgotówkowego transferu definitywnego i związał się z klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia.

Pawłowski był jak dotąd związany z dwoma szczecińskimi drużynami. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w drużynie Salosu, a następnie w 2011 roku przeniósł się do Pogoni. Pomocnik trafił początkowo do akademii "Portowców", a z czasem stawiał kolejne kroki na drodze swojej kariery, zaliczając występy w drużynach juniorskich oraz rezerwach. Nie zdążył jednak zadebiutować w pierwszej drużynie.

Poprzedni sezon 20-latek spędził na wypożyczeniu w ekipie Wigier Suwałki. Na pierwszoligowych boiskach wystąpił w 28 meczach, dokładając do nich dwie potyczki w Pucharze Polski. W bieżącym sezonie Pawłowski rozegrał dwa spotkania dla trzecioligowych rezerw Pogoni (zdobył w nich jedną bramkę) i trzy razy zasiadał na ławce rezerwowych w czasie meczu Ekstraklasy.



Wychowanek Salosu Szczecin ma na swoim koncie blisko 30 występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski na różnym szczeblu wiekowym - od U15 do U20, znalazł się także w ogłoszonej przez trenera Jacka Magierę szerokiej kadrze na rozgrywane w tym roku, na terenie naszej ojczyzny, mistrzostwa świata do lat 20.



