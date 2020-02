Wielkimi krokami zbliża się, być może, najważniejsza runda w historii Wisły Kraków. Podopiecznych trenera Artura Skowronka czeka zażarta walka o utrzymanie, w której pomóc mają sprowadzeni zimą piłkarze. Jak wynika z naszych informacji, klub wciąż pracuje, by zakontraktować kolejnego napastnika. Czy "Biała Gwiazda" wykaraska się z kłopotów i zapewni sobie ligowy byt?

Gieorgij Żukow, Mateusz Hołownia, Hebert Silva Santos, Lubomir Tupta oraz Nikola Kuveljić - tak prezentuje się lista zimowych wzmocnień "Białej Gwiazdy". Bliski dołączenia do Wisły był także eks-piłkarz Cracovii Airam Cabrera, choć temat jego powrotu do stolicy Małopolski ostatecznie ucichł. Mimo to, działacze klubu nie poddają się i pracują nad pozyskaniem kolejnego snajpera.

W sparingach skutecznością błysnął 17-letni Aleksander Buksa, który zdobył dwie bramki. Tyle samo trafień zanotowali także: Rafał Boguski, Chuca oraz... Hebert, co - jak na środkowego obrońcę - trzeba uznać za świetny wynik.

Świetne były także rezultaty osiągane przez drużynę w czasie sparingów. Wiślacy rozegrali sześć spotkań, nie doznając ani jednej porażki. Zwyciężyli w czterech potyczkach, dwa mecze zakończyły się remisem (komplet wyników Wisły w zimowych sparingach znajdziesz na końcu artykułu).

- Wynik nie jest najważniejszy, ale nawet w sparingach chcemy wygrywać, bo to jest ważne dla budowy mentalności - mówił Skowronek po starciu z Dinamem Tbilisi.

O odpowiednie nastawienie w szatni zadbają zapewne wiślaccy weterani, których przecież nie brakuje. Jakub Błaszczykowski, Marcin Wasilewski, Paweł Brożek, Maciej Sadlok - to oni zatroszczą się o morale w ekipie "Białej Gwiazdy".

Piłkarze mają świadomość, o jaką stawkę toczy się gra. Mówił o tym w rozmowie z Interią Michał Buchalik.

- Wiemy, jakie zadanie nas czeka. Wszyscy zdają sobie sprawę, że teraz - jak to trener Skowronek mówi - musimy zatankować paliwa, żeby go starczyło do połowy maja. Dla nas każdy mecz będzie jak finał i w każdym musimy dać z siebie 120 procent, bo Wisła musi punktować - stwierdził doświadczony golkiper.

O dobro klubu walczą nie tylko zawodnicy, ale i fani "Białej Gwiazdy". Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków po raz kolejny postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce. Jego członkowie umieścili w sieci petycję skierowaną do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie stadionu przy ulicy Reymonta.

Obiekt od dawna jest przedmiotem sporu pomiędzy klubem a miastem. Od kiedy trio Błaszczykowski - Jażdżyński - Królewski objęło stery "Białej Gwiazdy", systematycznie gasi pożary, jakie przez lata wybuchały w klubie. W kwestii stadionu nie potrafi jednak dokonać przełomu.

W sprawę zaangażowało się więc stowarzyszenie Socios. W swoim manifeście członkowie organizacji wymieniają kilka postulatów. Najważniejsze z nich to:

- całościowa koncepcja zagospodarowania obiektu

- współpraca klubu z miastem,

- poprawa funkcjonalności i rentowności,

- "stadion dla mieszkańców",

- "nie" dla parkingów kubaturowych.

(Petycję w Internecie podpisało już blisko 7 tysięcy użytkowników. Można ją znaleźć klikając tutaj).

Jak widać walka o przyszłość klubu trwa na wielu frontach i zaangażowało się w nią mnóstwo osób. Najważniejsze może się jednak okazać to, jak wiślacy zaprezentują się na boiskach Ekstraklasy. Emisja pierwszego odcinka serialu pt. "Wiślacka walka o utrzymanie" będzie miała miejsce w sobotę 8 lutego o godzinie 20.00, na stadionie przy ulicy Reymonta. Wtedy "Biała Gwiazda" zmierzy się z Jagiellonią Białystok.

Wyniki zimowych sparingów Wisły Kraków: