Przy Reymonta trwa walka z czasem. Kiku zawodników jest kontuzjowanych, a trener Maciej Stolarczyk nie ma pewności, na kogo będzie mógł liczyć w spotkaniu przeciwko Cracovii. Derby Krakowa w niedzielę o godz. 17.30, relacja w Interii.

Obecnie baza wiślaków w Myślenicach bardziej przypomina ogromny gabinet zabiegowy niż ośrodek szkoleniowy zespołu Ekstraklasy. Jakub Błaszczykowski rehabilituje się od kilku tygodni, Łukasz Burliga przechodzi terapię antybiotykową, z urazem zmaga się też David Niepsuj, a teraz dołączyli do nich jeszcze Paweł Brożek i Maciej Sadlok.

- Zawodnicy borykają się z urazami i walczymy, by byli gotowi na niedzielę - podkreśla trener Maciej Stolarczyk.



- Nie chcę prognozować, kto jest bliżej, a kto dalej powrotu na boisko, bo sytuacja jest trudna. Sztab medyczny robi jednak wszystko, by zawodnicy mogli wystąpić - dodaje.



W najgorszym układzie Wisła nie dość, że zagra bez swojego kapitana (Błaszczykowski) i zdecydowanie najlepszego strzelca (Brożek), to jeszcze wielka dziura powstanie na prawej obronie, bo do tej pory grali tam Niepsuj lub Burliga. Wobec kontuzji obu, ostatnio dziurę musiał łatać... Rafał Boguski, dla którego była to nowość, bo przez całą karierę był odpowiedzialny za ofensywę.



- Ja jednak liczę na zmienników. Jak wejdą, to sobie poradzą, bo mają ku temu predyspozycje. Nie widzę problemu w tym, żebyśmy postawili na zmienników - zapewnia Stolarczyk.



Kontuzje to jeden kłopot, ale kto wie, czy nie większym są problemy z formą i wynikami. Wisła w ciągu tygodnia przegrała bowiem dwa mecze: ligowy z Wisłą Płock oraz pucharowy z drugoligowymi Błękitnymi Stargard. Po tym drugim spotkaniu kibice wezwali drużynę na męską rozmowę, a część domagała się nawet odebrania opaski kapitana Rafałowi Boguskiemu.



- Takie sytuacje są niepotrzebne. My i kibice to jeden klub, a ja jestem odpowiedzialny za skład i formę. Nie powinniśmy jednak przekraczać swoich kompetencji - podkreśla Stolarczyk.



- Choć nie znajdujemy się w komfortowej sytuacji, to jesteśmy gotowi na niedzielne derby, by w obecności właśnie naszych fanów walczyć o zwycięstwo. Liczymy, że kibice mocno nas wesprą, bo w takim meczu potrzebujemy jedności wiślackiej rodziny - dodaje.



Niedzielne spotkanie obejrzy ponad 30 tys. widzów. Wszystkie bilety zostały wyprzedane już 11 dni przed meczem.

PJ