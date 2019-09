​Zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu Wisły Kraków SA usłyszała była prezes spółki Marzena S.-C. - przekazała w środę Prokuratura Krajowa.

Zarzuty usłyszeli też m.in. były wiceprezes Wisły Kraków i były przewodniczący rady nadzorczej spółki.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Wisły Kraków SA i wyrządzenia poprzez to znacznej szkody majątkowej w mieniu spółki. Postępowanie dotyczy również spłacania, gdy groziła Wiśle Kraków SA upadłość i niemożność zaspokojenia wszystkich wierzycieli, jedynie niektórych z nich i działania w ten sposób na szkodę pozostałych. Śledczy badają również sprawę niezłożenia w odpowiednim czasie wniosku o upadłość Wisły Kraków SA.

We wtorek funkcjonariusze CBŚP zatrzymali cztery osoby wchodzące w przeszłości w skład zarządu i rady nadzorczej spółki "oraz powiązane ze środowiskiem kibicowskim klubu". Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty.

Marzena S.-C. usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu Wisły Kraków SA w łącznej kwocie niemal 7,3 mln zł oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości prawie 2,6 mln zł w związku z zawarciem niekorzystnych umów na realizację usług na rzecz klubu, między innymi z podmiotem reprezentowanym przez Annę M.-Z.

PK podała, że zarzuty dotyczą także zaniechania wypłat wynagrodzeń zawodnikom klubu, co skutkowało rozwiązaniem kontraktów i stratą finansową dla spółki. Chodzi również o przywłaszczenie 824 tys. złotych i doprowadzenie do przyznania członkom zarządu spółki znacznie zawyżonych wynagrodzeń: dwie osoby otrzymały z tego tytułu od sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku ponad 1,3 mln zł.

Byłemu wiceprezesowi spółki i byłemu członkowi RN Robertowi S. i Annie M.-Z. - żonie Grzegorza Z., współkierującego grupą kibiców Wisły, prokurator przedstawił zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w przywłaszczeniu ponad 824 tys. zł z tytułu zawarcia fikcyjnej umowy sponsoringowej.

Prokuratura podała, że zarzut ogłoszony byłemu przewodniczącemu RN Tadeuszowi C. dotyczy doprowadzenia do wydania uchwały RN, "na podstawie której radykalnie zwiększono wysokość wynagrodzenia dla osób reprezentujących Zarząd Klubu Wisła S.A., a następnie podpisaniu dwóch umów managerskich, na podstawie których od 23 sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku wypłacono kwotę 1.352.645 złotych tytułem wynagrodzenia".

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Dział prasowy PK podał, że po przeprowadzeniu w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych zostanie podjęta decyzja o rodzaju zastosowanych środków zapobiegawczych.

Rafał Pogrzebny