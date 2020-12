Wisła Kraków. "Biała Gwiazda" zagra z Podhalem Nowy Targ w pierwszym sparingu podczas zimowych przygotowań

13 stycznia Wisła Kraków rozegra pierwszy sparing podczas przygotowań do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" zmierzy się z Podhalem Nowy Targ.

4 stycznia Wisła rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej. Przez cały czas będzie trenować w swojej bazie w Myślenicach.



Podopieczni Petera Hyballi zagrają cztery sparingi. Trzej rywale byli znani już wcześniej. Wiadomo było, że 16 stycznia Wisła zagra z MSK Żylina, 20 z Zagłębiem Sosnowiec, a na koniec, 23 stycznia ze Spartakiem Trnawa.



Znana była też data pierwszego meczu sparingowego. Odbędzie się on 13 stycznia. Rywala potwierdzono w poniedziałek. Będzie to trzecioligowe Podhale Nowy Targ.



Wisła wznowi rozgrywki w PKO Ekstraklasie 31 stycznia. Krakowianie zmierzą się z Piastem Gliwice.



