Wisła Kraków. Będzie nowy sponsor. Pieniądze popłyną z branży budowlanej

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku władze Wisły Kraków ogłoszą pozyskanie poważnego sponsora. Zostanie nim firma Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Skowronek (Wisła Kraków): Mam inne spojrzenie na ten zespół INTERIA.TV

Na nadmiar dobrych wiadomości kibice krakowskiej Wisły w ostatnim czasie nie narzekają. Tym bardziej odnotować należy, że niebawem klub podpisze umowę sponsorską z podmiotem działającym w dobrze prosperującej branży. Wedle niepotwierdzonych jeszcze oficjalnie informacji dobrodziejem "Białej gwiazdy" zostanie firma Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej.



Spółka funkcjonuje na rynku od 2015 roku. Główny profil jej działalności to budowa mostów, wiaduktów i tuneli. Projektuje i modernizuje infrastrukturę drogową oraz kolejową. Zajmuje się również usuwaniem szkód górniczych.

Reklama

W tej chwili bieżąca działalność klubu finansowana jest z pieniędzy, jakie ratownicy: Jarosław Królewski, Jakub Błaszczykowski i Tomasz Jażdżyński potrafią wypracować ze sprzedaży biletów i pamiątek. Na początku roku wspomniane trio udzieliło klubowi pożyczki w wysokości 4 milionów złotych, a w czerwcu kolejnej - 0,5 mln zł, by spłacić zadłużenie w stosunku do piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Dodatkowe środki płyną z umowy reklamowej z zakładami bukmacherskimi LvBet. Część środków należnych z tytułu sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych przejmują z kolei wierzyciele - miasto Kraków za wynajem stadionu i Tele-Fonika, za wynajem bazy treningowej w Myślenicach.



Prognoza pozyskania prężnego sponsora cieszy wszystkich życzących Wiśle dobrze, ale potrzebą chwili jest przede wszystkim progres sportowy. "Biała Gwiazda" przegrała w lidze osiem potyczek z rzędu i zamyka tabelę. Ewentualny spadek stanowiłby katastrofę nie tylko wizerunkową, ale i egzystencjalną. W zgodnej opinii komentatorów oznaczać bowiem może w wieloletni niebyt.

UKi