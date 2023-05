Wisła Kraków bardzo na to liczyła... Muszą się z tym pogodzić

Wisła wiosną gra świetnie. U siebie pokonuje wszystkich rywali i ciągle liczy się w walce o awans, ale kupienie biletu na jej mecz to nie lada wyzwanie. Powód? Remont stadionu przed Igrzyskami Europejskimi.

Z powodu trwających prac każdy mecz przy Reymonta może obejrzeć co najwyżej 10 tys. widzów. Większość wejściówek jest więc zajętych przez posiadaczy karnetów, a pozostałe bilety rozchodzą się błyskawicznie i już kilkanaście dni przed meczem stadion jest wyprzedany.

Stadion Wisły Kraków. Co z barażami?

Wiele jednak wskazuje, że niedzielny mecz nie będzie ostatnim w tym sezonie. Jeśli bowiem Wisła w dwóch spotkaniach nie zdobędzie trzech punktów więcej od wicelidera Ruchu Chorzów, to zagra w barażach. A jeśli przystąpi do nich z trzeciego miejsca, to pierwszy i ew. drugi mecz zagra na swoim stadionie.