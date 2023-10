Wisła Kraków atakuje. Mocne słowa po porażce

Jarosław Królewski krytykuje pracę sędziów

Wczorajszy mecz przegraliśmy na własne życzenie i jest to jasne dla wszystkich i nie ma co szukać wymówek. Nie jestem jednak w stanie zrozumieć jakim cudem drugą połowę oba zespoły nie rozpoczynały w 10. To tylko jeden z przykładów tych mikromomentów, które mają znaczenie

To nie był jednak koniec, ponieważ prezes Wisły opublikował także kompilację fauli rywali z meczu GKS Tychy - Wisła Kraków. "To nie są odosobnione przypadki. W zasadzie one są mnożą mecz do meczu" - napisał Królewski.