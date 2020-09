Nowy sezon w pełni, więc w narodzie zapanował głód krwi trenerów. Jedni chcą głowy selekcjonera Jerzego Brzęczka, inni chętnie widzieliby na tacy tę Artura Skowronka z Wisły Kraków. Choć "Biała Gwiazda" nie wygrała żadnego z czterech meczów w kampanii 2020/2021, a przede wszystkim skompromitowała się w Pucharze Polski, Skowronek powinien dostać jeszcze jedną szansę - pisze Michał Białoński.

Na zmianę na stanowisku szkoleniowca "Białej Gwiazdy" jest za wcześnie, zważywszy na fakt, iż w Szczecinie gra wiślaków uległa znacznej poprawie, a zwycięstwo uciekło w ostatnich sekundach. Nie znaczy to jednak, że szkoleniowiec nie zasłużył na to, by wrzucić mu do ogródka kamyczek, a nawet kilka.

Kamyczek nr 1.: Brak jasnej wizji wyjściowego składu

Obrazowo można stwierdzić, że Artur Skowronek szuka samego siebie. Niemal w każdym meczu tego sezonu wystawia inną "jedenastkę". Licząc z blamażem pucharowym z KSZO. Kompletując wyjściowy skład, korzystał aż z 18 piłkarzy i tylko zastąpienie Jakuba Błaszczykowskiego było wymuszone kontuzją. Dla porównania, Marcinowi Broszowi w liderującym Górniku Zabrze wystarczyło 13 zawodników do obsadzenia wyjściowych "11" w pierwszych czterech meczach kampanii 20020/2021. Tylko 13, mimo że ostatnio musiał zastępować sprzedanego Pawła Bochniewicza.

W odróżnieniu od Skowronka Brosz miał jasną wizję pierwszego składu i konsekwentnie ją realizuje. W ten sposób drużyna zyskuje ogranie i robi postępy, płynnie przeszła na grę trójką obrońców.

Kamyczek nr 2: Bałagan w defensywie

Od początku sezonu widać było, że duet stoperów Lukas Klemenz - Rafał Janicki jest elektryczny i nie zabezpiecza bramki. Klemenz raził błędami w meczu ze Śląskiem, a jednak trener uparcie go wystawił również w meczu z Pogonią. Skończyło się źle. Oczywiście, na obronę szkoleniowca można powiedzieć, że klub latem nie zatrudnił wartościowego zmiennika Heberta, który odszedł z końcem czerwca. Nie wygląda na niego piłkarski obieżyświat Adi Mehremić, który zaliczył 12 klubów w dziewięć lat i nie odgrywał w nich istotnej roli. Z drugiej strony jednak trener akceptował transfery, wyraził z nich zadowolenie.

Kamyczek nr 3: Mała wiara w Jeana Carlosa

Już mecz z KSZO pokazał, że Jean Carlos Silva jest wybijającą się postacią w drużynie, jednym z liderów drugiej linii. Potrafił przenieść ciężar na połowę rywala, utrzymać się przy piłce. Wbrew temu trener Skowronek odstawił go z wyjściowego składu w meczu ze Śląskiem Wrocław. W Szczecinie posłał Brazylijczyka z hiszpańskim paszportem to ataku, więc ten błysnął piękną bramką.





Kamyczek nr 4: Przygotowanie fizyczne

Kibiców Wisły mierziły dane statystyk biegowych: 108.5 km piłkarze Skowronkach pokonali w meczu ze Śląskiem, a w tej samej kolejce, w starciu ze Stalą Mielec Górnik nabiegał 121 km. W Szczecinie wiślacy prezentowali się już nieco lepiej od strony fizycznej - pokonali 112.15 km. Skowronek i jego asystenci nadal mają nad czym pracować. W piłce decyduje szybki bieg (19.8-25.2 km/h) - w ostatniej kolejce "Biała Gwiazda" pokonała w jego tempie 6.5 km, a Górnik - 8.4 km.

Czy Artur Skowronek powinien zostać zwolniony z Wisły Kraków? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Artur Skowronek powinien zostać zwolniony z Wisły Kraków? Tak 69% Nie 22% Nie mam zdania 9%

głosów: 181

Cześć kamyczka w kwestii przygotowania fitness musi trafić też do klubu, który oddał wszystkie lejce w tej sprawie Skowronkowi po ubiegłym sezonie, który zakończył się blamażem, jakim bez wątpienia była porażka u siebie, na pożegnanie Pawła Brożka, ze zdegradowaną Arką Gdynia. Końcówka ubiegłego sezonu powinna zapalić władzom Wisły lampkę alarmową: musimy lepiej nadzorować sztab trenerski. Tymczasem stało się coś odwrotnego: klub wzmocnił pozycję Skowronka, rezygnując m.in. z fizjologa Leszka Dyi. Dyja pracuje z powodzeniem w reprezentacji Polski, takich fachowców nie wyjmuje się z tablicy ogłoszeń Rejonowego Urzędu Pracy.

Wisła dopuściła do tego, że wymienili się wszyscy współpracownicy Skowronka, za wyjątkiem trenera bramkarzy. W momencie, w którym dla mnie rodziły się wielkie znaki zapytania odnośnie szkoleniowca na długo przed kompromitacją z KSZO. Jeśli okaże się, że tym razem Skowronek nie wyprowadzi zespołu na prostą, wymiana całego sztabu będzie kosztownym przedsięwzięciem.

Dla Wisły całe szczęście, że w Szczecinie były pierwiosnki poprawy w ofensywnej grze "Białej Gwiazdy". Do starcia z Wisła Płock Skowronek musi je ożywić i uszczelnić defensywę, korzystając z zawodników, których ma i sprowadzenie których zaakceptował.

Nie zmienia to faktu, że wielu ekspertów, m.in. prof. Stefan Bielański, polski korespondent "a Gazetta dello Sport" położyło już krzyżyk na Skowronku.



"2-2 autorstwa trenera Skowronka. To jest fatalny trener dokonujący katastrofalnych zmian. To on jest do zmiany i to jak najszybciej - napisał Bielański na Twitterze.





Ciekawi jesteśmy Waszych opinii w tej kwestii. Zapraszamy do dyskusji pod tekstem i głosowania w ankiecie.





Michał Białoński