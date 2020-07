W meczu 37. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Kraków podejmuje Arkę Gdynia. "Biała Gwiazda" walczy o to, aby udanie zakończyć sezon przed własnymi kibicami. Śledź to spotkanie z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Skowronek: Wisła Kraków nigdy nie będzie grała w spacerowym tempie. Wideo INTERIA.TV

Relacja na żywo z meczu Wisła Kraków - Arka Gdynia



Relacja na żywo z meczu Wisła Kraków - Arka Gdynia na urządzenia mobilne



Obie drużyny o nic już nie grają. Wisła jest zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 45 punktów. Traci pięć "oczek" do kolejnego zespołu, dlatego nawet w przypadku zwycięstwa, wyżej już nie będzie.



Z kolei Arka szykuje się już do kolejnego sezonu. Drużyna z Gdyni będzie chciała jak najszybciej wrócić do PKO Ekstraklasy i w ostatnich meczach ogrywa już piłkarzy, którzy w następnych rozgrywkach mają ten sukces zapewnić.



Nie znaczy to, że nie zapowiada się ciekawy mecz. Rezerwowi będą zdeterminowani, aby wykorzystać swoją szansę, a oba zespoły chcą się w jak najlepszych humorach zakończyć sezon.



Reklama

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy