Wisła Kraków. Alon Turgeman: Moją najmocniejszą stroną jest strzelanie bramek

Przed startem rundy wiosennej w Ekstraklasie Wisła Kraków pozyskała sześciu zawodników. Najświeższym transferem jest Alon Turgeman. Izraelczyk udzielił pierwszego wywiadu po transferze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Michał Mak: Jestem pełen optymizmu. Wideo INTERIA.TV

Turgeman został wypożyczony na pół roku z Austrii Wiedeń, z opcją wykupu. Zawodnik chce udowodnić swoją przydatność, choć zdaje sobie sprawę, że nie będzie to łatwe.

Reklama

- Przychodzę, by pomóc drużynie. Chcę robić i grać jak najlepiej - powiedział w rozmowie z oficjalnym kanałem Wisły na YouTube.

- Nie jest łatwo grać z zawodnikami, których dobrze nie znasz. Mamy jednak sporo czasu i myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej - dodał.

Piłkarz zdradził też, jak zareagował na ofertę z Wisły. - Moją pierwszą myślą było to, żeby porozmawiać z Maorem Meliksonem. On tutaj grał i dobrze zna ten klub. Wypowiadał się w samych superlatywach - zdradził.

Turgeman przyznał, że chciałby zdobyć jak najwięcej bramek, ale liczy też na wsparcie kolegów. - Moją najmocniejszą stroną jest strzelanie bramek. Wiadomo jednak, że zależy to od wielu rzeczy. Piłka nożna to nie tenis, to gra zespołowa. Jesteśmy drużyną - zakończył.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy