Aleksander Buksa to jeden z większych talentów w polskiej piłce. Młody piłkarz już wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Zawodnika Wisły chciałaby mieć u siebie nawet Barcelona!

W poprzednim sezonie Buksa zadebiutował w barwach Wisły Kraków. Rozegrał wtedy cztery mecze. W obecnych rozgrywkach dostaje znacznie więcej szans. W Ekstraklasie wystąpił 14 razy i zdobył trzy bramki.

Buksa to duży talent. Jego kontrakt z "Białą Gwiazdą" obowiązuje do stycznia 2021 roku. Krakowski klub chciałby przedłużyć umowę, ale może się to okazać niewykonalne. Młodego zawodnika widzą bowiem u siebie najlepsze drużyny na świecie.

"Super Express" poinformował, że 17-latkiem zainteresowana jest Barcelona. Kataloński klub nie zamierza czekać do końca kontraktu i już latem może sprowadzić polskiego napastnika. Mimo strat związanych z pandemią koronawirusa wydatek maksymalnie kilku milionów euro nie uszczupliłby za bardzo kasy klubu ze stolicy Katalonii.

"Duma Katalonii" ma już nawet plan rozwoju Buksy. Na początek miałby trafić do drużyny rezerw, która gra na trzecim poziomie rozgrywkowym. Jest wiceliderem Segunda B.

To na pewno byłoby dla Buksy świetne doświadczenie, bo w drugiej drużynie Barcelony nie brakuje dobrych piłkarzy. Sama obecność w tak wielkim klubie byłaby dla Polaka bardzo wartościowa. "Duma Katalonii" chce szlifować jego talent, a to oznacza, że wiąże z nim spore nadzieje na przyszłość.

MP



Zdjęcie Aleksander Buksa / MICHAL KLAG/REPORTER / East News

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL