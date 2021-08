W sobotnim meczu z Górnikiem Łęczna Yeboah przeprowadził akcję życia. W 49. minucie umiejętnie przyjął piłkę, a później zaczął taniec. Jednego rywala minął, drugiego wziął na zamach, dla kolejnych był za silny i za szybki, a wszystko zakończył strzałem z bliska i bramką na 2-0.

"Jeśli menedżer Yeboaha będzie szukał mu klubu, to nagranie z popisami pomocnika powinno zaczynać się właśnie od tej akcji" - pisała Interia w relacji z meczu .



Bramką Yeboaha zachwycali się także kibice i komentatorzy. - No to chyba mamy gola sezonu w Ekstraklasie - mówił Radosław Majdan, były bramkarz reprezentacji Polski.



Teraz trafienie pomocnika Wisły zostało docenione również przez FIFĘ, bo zagranie Ghańczyka został podane przez jej oficjalny profil na Twitterze, który obserwuje ponad 14 milionów ludzi!



"Zacznijcie tydzień od tej niezwykłej solowej akcji i bramki Yaw Yeboaha" - napisali ludzie z FIFY.



Pomocnik Wisły bardzo dobrze rozpoczął sezon, bo to już trzecie jego trafienie, tymczasem w całych poprzednich rozgrywkach do siatki trafił czterokrotnie. Odetchnęła również cała drużyna, bo dzięki wygranej w Łęcznej (3-1) krakowianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli.

Wisła czeka już na Legię

Po dwóch wygranych (z Zagłębiem i Górnikiem), dwóch porażkach (z Rakowem i Stalą) oraz remisie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, teraz poprzeczka dla Wisły idzie w górę, bo w niedzielę piłkarze Adriana Gul'i podejmuję Legię Warszawa.



- Przed tym spotkaniem musimy zdecydowanie popracować nad efektywnością oraz skutecznością - podkreśla słowacki szkoleniowiec Wisły .

Hit Ekstraklasy Wisła - Legia w niedzielę o godz. 17.30, relacja w Interii.



PJ